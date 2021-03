Am Montag hat sich die Nationalmannschaft in Düsseldorf für die anstehenden Länderspiele versammelt. Unter anderen reisten die Youngster Florian Wirtz und Jamal Musiala zu ihrem ersten DFB-Lehrgang an - Joshua Kimmich und Robin Gosens fehlten hingegen. Der SPORTBUZZER zeigt die Ankunft der DFB-Stars in Bildern.

