Nach dem gelungenen Start in die WM-Qualifikation gegen Island kommt es schon in Spiel zwei zur kniffligsten Gruppenprüfung gegen Rumänien. Vor dem Spiel blickt Nationalelf-Reporter Patrick Strasser in der SPORTBUZZER-Schalte auf die Vorbereitung, die mögliche Startelf und die Kritik am Video zur T-Shirt-Aktion.

