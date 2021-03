Die T-Shirt-Aktion der deutschen Nationalmannschaft vor der EM-Qualifikationspartie gegen Island hatte am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Ein wenig später verbreitetes "Making of" brachte dem DFB jedoch Kritik ein. Am Samstagnachmittag haben sich nun sowohl Bundestrainer Joachim Löw als auch Führungsspieler Joshua Kimmich über die Aktion geäußert. Beide haben sich gegen einen Boykott der WM in Katar ausgesprochen.

