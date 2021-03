Schlimme rassistische Beschimpfungen gegen Fußball-Profis sind in den sozialen Medien leider keine Seltenheit mehr. Der von Schalke 04 an Stoke City verliehene Rabbi Matondo machte in der Nacht zu Sonntag eine Hass-Nachricht gegen ihn öffentlich - und nahm Instagram in die Pflicht.

