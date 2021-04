Die Verletzung von Robert Lewandowski wirft den FC Bayern im Endspurt in der Bundesliga und in der Champions League zurück. Der Pole verpasst unter anderem das Liga-Topspiel gegen RB Leipzig und das Viertelfinale in der Königsklasse. Der SPORTBUZZER zeigt, in welchen Partien Lewandowski voraussichtlich fehlt.

Hier weiterlesen