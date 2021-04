Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga wird wieder zum Schneckenrennen: Nach der Niederlage des Hamburger SV gegen Darmstadt am Freitag verlor am Samstag auch Tabellenführer Bochum deutlich in Paderborn. Im Parallelspiel setzte St. Pauli indes seinen beeindruckenden Lauf in Aue fort.

