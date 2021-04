Die SpVgg Greuther Fürth will am Freitagabend in der 2. Bundesliga mit einem Auswärtssieg bei Darmstadt 98 einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Eintracht Braunschweig hofft gegen Paderborn indes auf den nächsten Erfolg im Abstiegskampf. Die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

