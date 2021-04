Der erhoffte Effekt des Trainerwechsels von Markus Gisdol zu Routinier Friedhelm Funkel ist ausgeblieben: Der 1. FC Köln bleibt auch im neunten Spiel in Folge ohne Sieg und rutscht in der Liga immer tiefer in den Tabellen-Keller. Bayer Leverkusen springt durch den Sieg am Samstagabend dagegen sogar zumindest für einen Tag auf Platz fünf.

