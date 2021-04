Das Entscheidergremium der Europäischen Fußball-Union tagt an diesem Monat in Montreux. Es geht um die EM - auch um die Spiele in München. Der DFB zittert. Zudem soll die Reform des Europapokals abgesegnet werden. Aus der bloßen Drohkulisse einer Superliga wurde in der Nacht vor dem Treffen mehr.

