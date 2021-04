In der 55. Folge von „Game On! Der DAZN Darts Podcast“, der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER erscheint, ist die Super League ein großes Thema – aber natürlich nicht die im Fußball. Darts-Experte Elmar Paulke und Ex-Profi Tomas „Shorty“ Seyler sprechen über das deutsche Turnier-Format und blicken zudem auf die neue Woche in der Premier League.

Hier weiterlesen