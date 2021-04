Der FC Bayern will am Dienstagabend mit einem Sieg gegen Leverkusen den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Eintracht Frankfurt muss im Rennen um die Champions League dringend gegen Augsburg gewinnen. Und der FC Schalke 04 wäre mit einer Niederlage in Bielefeld abgestiegen. Die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

