BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat die Kritik von Profis gegen die Aufblähung des Spielkalenders gekontert und auf mangelnde Zurückhaltung der Berater in den Vertragsgesprächen hingewiesen. Eine Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison will der Dortmund-Macher vor dem Spiel in Wolfsburg indes noch nicht aufgeben.

Hier weiterlesen