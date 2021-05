In der 57. Folge von "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER erscheint, sprechen Darts-Experte Elmar Paulke und Ex-Profi Tomas "Shorty" Seyler über die baldige Rückkehr der Darts-Fans in die Spielstätten. Außerdem gibt es einige Blicke in die Vergangenheit ...

Hier weiterlesen