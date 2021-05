Trotz Reisebeschränkungen: Formel 1 will an Rennen in Istanbul festhalten

Der Grand Prix in Istanbul soll trotz der verschärften Reiseregelungen in Großbritannien wie geplant stattfinden. Die Formel 1, die ihre Firmensitze überwiegend in England hat, will an dem Rennen in der Türkei festhalten. Das erklärte Formel-1-Chef Stefano Domenicali am Samstag.

