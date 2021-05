Der FC Bayern ist deutscher Meister. Zum neunten Mal in Serie und zum 31. Mal überhaupt stehen die Münchener in der Bundesliga am Ende ganz oben. Doch in dieser Saison sah es lange nicht nach einer souveränen Titelverteidigung aus. In den wichtigen Momenten war der FCB jedoch da: Der SPORTBUZZER zeigt die Meilensteine der Bayern-Saison.

