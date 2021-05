Formel-1-GP der Türkei abgesagt: Jetzt zwei Rennen am Red Bull Ring in Österreich

In der Formel 1 wird in diesem Jahr doch nicht in der Türkei gefahren. Wegen der Reisebeschränkungen und der anhaltenden Corona-Pandemie werden jetzt zwei Rennen in Österreich gefahren.

