Der FC Chelsea hat sich an Leiceister City für die Niederlage im FA-Cup-Finale gerächt und mit einem Sieg über den direkten Konkurrenten Big Points für die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison gesichert. Manchester United steht als Vizemeister fest. Manchester City verlor nach zwölf Siegen in Folge wieder ein Auswärtsspiel.

