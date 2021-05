Mick Schumacher wird in seiner ersten Saison in der Formel 1 nicht am Qualifying in Monaco teilnehmen. Nach einem Unfall am Donnerstag im Zweiten Training rauschte der 22-Jährige im Dritten Training am Samstag noch heftiger in die Leitplanke. Danach mussten alle Piloten in die Boxengasse.

