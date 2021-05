Im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga hat Holstein Kiel erneut Federn gelassen. Die "Störche" mussten am letzten Spieltag VfL Bochum und Greuther Fürth den Vortritt lassen. Den Sprung ins Oberhaus will KSV-Trainer Ole Werner aber nicht abschreiben - in der Relegation geht es gegen den 1. FC Köln.

