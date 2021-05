Die EU hat wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Tokio eine Impfstofflieferung nach Japan angekündigt. Unterdessen wächst die Kritik an der Austragung der Spiele. In Japan sind die Corona-Zahlen zuletzt wieder stark angestiegen, Mediziner warnen vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. IOC-Präsident Bach steht in der Kritik.

