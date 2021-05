Das Training der Nationalmannschaft am Samstagnachmittag sollte nach 15 Minuten unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgeführt werden. Doch daraus wurde nichts, weil sich zahlreiche Fans in ein Waldstück hinter den Trainingsplatz stellten. Wie der DFB das Problem in den kommenden Tagen lösen will, ist offen.

