Am 11. Juni startet die Europameisterschaft coronabedingt mit einem Jahr Verzögerung in Rom. Die 24 Teilnehmer treffen in insgesamt 36 Partien aufeinander. Neben dem Duell der aktuellen Titelträger kommt es in der Gruppenphase zum "Battle of Britain" und einigen weiteren interessanten Begegnungen. Ein Überblick.

