Der amtierende Europameister Portugal hat seine Generalprobe für das anstehende Turnier souverän gemeistert. Gegen Israel schossen Superstar Cristiano Ronaldo und Co. am Mittwoch einen ungefährdeten Erfolg heraus. Bei der am Freitag startenden EM treffen die Portugiesen in Gruppe F unter anderem auf die DFB-Auswahl.

Hier weiterlesen