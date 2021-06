Das wird ein emotionaler Moment: Wie Belgien-Stürmer Romelu Lukaku am Mittwochabend angekündigt hat, wird im EM-Spiel zwischen der belgischen Nationalmannschaft und Dänemark am Donnerstagabend der Ball in der 10. Minute ins Aus geschossen und das Spiel kurzzeitig unterbrochen. Alles zu Ehren von Dänen-Star Christian Eriksen, der am Samstag auf dem Spielfeld kollabierte.

