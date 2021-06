Bericht: EM-Stadion in München gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben

Das EM-Stadion in München soll beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn an diesem Mittwoch nicht in Regenbogenfarben leuchten. Das berichtet die "Bild" am Montagabend. Demnach hätten sich die UEFA und das EM-Organisationskomitee darauf verständigt.

