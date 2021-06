Dänische und finnische Fans mit Corona infiziert – drei Delta-Befunde in Kopenhagen

Nach Spielen der Fußball-Europameisterschaft haben sich mehrere Fans aus Dänemark mit dem Coronavirus infiziert. Zur Sicherheit sollen sich deswegen nun 4000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer testen lassen. Bei der Rückreise aus St. Petersburg konnte das Virus auch bei finnischen Fans festgestellt werden.

Kopenhagen. Bei drei Stadionzuschauern des EM-Spiels zwischen Dänemark und Belgien ist die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke und die Behörde für Patientensicherheit forderten deshalb am Mittwochabend 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus sechs bestimmten Stadionblöcken dazu auf, einen PCR-Test machen zu lassen.

Die EM-Partie hatte am Donnerstag im Kopenhagener Stadion Parken stattgefunden, Belgien hatte die Begegnung mit 2:1 gewonnen.

Die zunächst in Indien aufgetretene Delta-Variante B.1.617.2 gilt als ansteckender als andere Corona-Varianten. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC geht davon aus, dass sie Ende August 90 Prozent aller Corona-Neuinfektionen in Europa ausmachen wird. Seit Anfang April sind davon in Dänemark 247 Fälle nachgewiesen worden.

Corona-Neuinfektionen in Finnland steigen

Auch in Finnland wurden zahlreiche Fans positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Behörden mitteilten haben sich 86 Zuschauerinnen und Zuschauer infiziert, die Spiele der finnischen Nationalmannschaft in St. Petersburg im Stadion verfolgt haben. Zweimal trat die Mannschaft in der russischen Metropole an. Am vergangenen Mittwoch (16. Juni) verloren die Finnen mit 0:1 gegen Russland und auch am Montag (21. Juni) unterlag Finnland dem Gegner aus Belgien mit 0:2.

Wegen des großen Andrangs an den Zollposten an der russischen Grenze seien nach Angaben lokaler Medien 800 Menschen ohne Test zurückgekehrt. Im Zuge des EU-Gipfels betonte die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, wie wichtig es sei, dass jeder einen Test mache.

Am Dienstag und Mittwoch ist die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Finnland auf jeweils mehr als 100 pro Tag gestiegen. Zuvor lag der Wert bei etwa 50 Neuinfektionen täglich.

