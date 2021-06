ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann wird während der Europameisterschaft für ihre Auftritte in den sozialen Medien angefeindet. Immer wieder gibt es Kritik an der Reporterin. TV-Legende Werner Hansch ist das alles zu viel. Der ehemalige Kommentator springt in einem RND-Interview nun vehement für Neumann in die Bresche.

