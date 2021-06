Am Mittwoch stand das erste Zeitrennen der diesjährigen Tour de France an. Der Titelverteidiger Tadej Pogacar gewann das erste Einzelzeitfahren deutlich. Das gelbe Trikot bleibt aber weiterhin in den Händen des Niederländers Mathieu van der Poel. Der deutsche Radprofi Tony Martin ging es ruhiger an.

Hier weiterlesen