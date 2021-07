Formel-1-Rennen in Melbourne abgesagt – Ersatz-Lösung in „den kommenden Wochen“

Der Große Preis von Australien wird in der laufenden Formel-1-Saison nicht stattfinden. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, wurde das Rennen in Melbourne nun endgültig abgesagt. Zuvor war der Termin bereits vom März in den November verschoben worden.

