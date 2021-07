Beim Drei-Länder-Turnier in Nürnberg haben die deutschen Handballer ihren Stresstest kurz vor den Olympischen Spielen bestanden. Die DHB-Auswahl gewann am Sonntag gegen Ägypten und damit auch das Turnier. Jetzt weilt das Team noch zwei Tage im Vorbereitungscamp in Herzogenaurach, bevor es am kommenden Mittwoch nach Japan fliegt.

