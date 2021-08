Auch Polen bietet belarussischer Olympia-Sprinterin humanitäres Visum an

Die 24-jährige Sprinterin Kristina Timanowskaja hatte in einem Video erklärt, sie habe gegen ihren Willen aus Japan ausgeflogen werden sollen. Sie befindet sich nun unter dem Schutz der japanischen Polizei. Nach Tschechien hat ihr nun auch Polen ein humanitäres Visum angeboten.

Warschau. Im Wirbel um die belarussische Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja hat nach Tschechien auch Polen der Sprinterin ein humanitäres Visum angeboten.

Sein Land sei bereit zu helfen, schrieb Vize-Außenminister Marcin Przydacz am Sonntagabend beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Sie hat die freie Wahl, ihre sportliche Karriere in Polen fortzusetzen, wenn sie sich dafür entscheidet“, führte der Politiker weiter aus.

Zuvor hatte bereits der tschechische Außenminister Jakub Kulhanek ein Hilfsangebot gemacht.

Offenbar möchte Timanowskaja das Angebot aus Polen annehmen. Medienberichten zufolge ersucht sie in der polnischen Botschaft in Tokio um Asyl. Die Sportlerin, die nach Einschätzung der Opposition von den autoritären Behörden ihres Landes aus Japan entführt werden sollte, traf demnach am Montag in Polens Vertretung in Tokio ein.

Die 24-jährige Athletin hatte in einem Video, das die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) am Sonntag veröffentlichte, erklärt, sie habe gegen ihren Willen aus Japan ausgeflogen werden sollen. Ihr werde vorgeworfen, öffentlich Kritik an belarussischen Sportfunktionären geäußert zu haben.

Die BSSF sprach von einer versuchten „gewaltsamen“ Ausreise. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees befindet sich Timanowskaja an einem sicheren Ort.

