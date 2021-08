Borussia Dortmund meldet einen Corona-Fall: Wie der BVB am Dienstag mitteilte, wurde Thomas Meunier nach den freien Tagen in Anschluss an das Trainingslager in Bad Ragaz positiv auf das Virus getestet. Der belgische Nationalspieler befindet sich nach Klub-Angaben in häuslicher Isolation.

