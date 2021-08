Der vom FC Barcelona ablösefrei zu Paris Saint-Germain gewechselte Superstar Lionel Messi wird bei seinem neuen Klub unter anderem mit sogenannten Fan Tokens vergütet. Das erklärte PSG am Donnerstag zum erstmaligen Bestandteil einer Vertragsunterzeichnung. An- und Verkäufe der Tokens hätten in den Tagen vor dem Messi-Wechsel ein Volumen von 1,2 Milliarden Dollar erreicht, so PSG weiter.

Hier weiterlesen