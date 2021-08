Im Konferenz-Liveticker: St. Pauli im Derby gegen den HSV, Schalke gegen Aue

Derby-Zeit in Hamburg: Am Millerntor spielt der FC St. Pauli am Freitagabend in der 2. Bundesliga gegen den HSV. Außerdem ist Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 gegen Erzgebirge Aue gefordert. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

