Die Bundesliga startet am Freitag in ihre 59. Spielzeit. Zum Auftakt tritt Serienmeister FC Bayern beim Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers Julian Nagelsmann bei Borussia Mönchengladbach an und will nach der holprigen Vorbereitung den ersten Sieg mit dem FCB feiern. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.

