Zwischen dem Pokal-Aus und Transfer-Nöten: Werder Bremen will am Sonntagmittag in der 2. Bundesliga mit einem Sieg gegen den SC Paderborn für bessere Laune sorgen. Außerdem spielt Darmstadt gegen Ingolstadt und Heidenheim gegen Hansa Rostock. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

