Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac steht mit der AS Monaco in den Champions-League-Playoffs unter Druck. Am Dienstag verlor der Ligue-1-Klub das Hinspiel gegen Schachtjorr Donezk. Sheriff Tiraspol aus Moldawien steht hingegen überraschend vor dem Einzug in die Gruppenphase.

Hier weiterlesen