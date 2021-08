Mit dem deutlichen Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach hat Bayer Leverkusen am Samstagabend für eine Überraschung gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane wirkte zu jeder Zeit griffig und spielte sich nach einem Blitzstart förmlich in einen Rausch. Der Schweizer Coach will in den kommenden Spielen auf die Leistung aufbauen.

