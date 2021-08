Live im TV und im Online-Stream: So seht ihr das erste Heimspiel des FC Bayern in der Bundesliga-Saison 2021/22 gegen den 1. FC Köln. Das Liga-Debüt von Julian Nagelsmann als FCB-Trainer in der Allianz Arena wird am Sonntag vor bis zu 20.000 Zuschauern ausgetragen.

Hier weiterlesen