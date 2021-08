West Ham United hat sich mit einer überzeugenden Vorstellung an die Spitze der Premier League geschossen. Das Team von David Moyes besiegte Leicester City am Montag zum Abschluss des zweiten Spieltags in der Premier League klar. Die "Foxes" spielten seit der Roten Karte für Ayoze Perez in der 40. Minute in Unterzahl.

