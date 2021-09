Nach seinem torreichen Saisonstart bei Borussia Dortmund führt Erling Haaland nun auch für die norwegische Nationalmannschaft mit seinen Treffern zu wichtigen Punkten in der WM-Qualifikation. Auch dank des BVB-Toptorjägers gewinnt Norwegen in Lettland. Ebenfalls treffsicher in der Quali zeigt sich Aleksandar Mitrovic, der Serbien per Doppelpack an die Tabellenspitze der Gruppe A geführt hat.

