16. Sieg in Folge: Tennis-Star Zverev steht im Halbfinale der US Open

Olympia-Sieger Alexander Zverev hat sich am Mittwochabend keine Blöße gegeben und steht im Halbfinale der US Open. Der Tennis-Star aus Hamburg bezwang den Südamerikaner Lloyd Harris glatt in drei Sätzen. Für Zverev war es der 16. Sieg in Serie.

