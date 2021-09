Alexander Zverev bekommt bei den US Open in New York sein Traum-Halbfinale: Der Tennis-Olympiasieger trifft im Halbfinale auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic, der am Donnerstag sein Viertelfinale gegen den Italiener Matteo Berettini mit 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 gewann.

