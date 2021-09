Der FC Bayern München ist der Abo-Meister in der Bundesliga, holte zuletzt neun Titel in Folge. Immer mal wieder gibt es Konkurrenz, die den Bayern den Platz an der Sonne aber nicht dauerhaft streitig machen kann. Schafft es RB Leipzig in Zukunft? Das diskutieren SPORTBUZZER-Redakteur Christian Müller und SPORTBUZZER-Chefreporter Tobias Manzke.

