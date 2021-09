In Manchester erwartet RB Leipzig beim englischen Meister City zum Start in die Champions-League-Spielzeit am Mittwochabend gleiche eine schwierige Aufgabe. Trainer Jesse Marsch geht das Spiel dennoch selbstbewusst an. Auch die Titel-Mitfavoriten Paris Saint-Germain, Real Madrid und Liverpool starten am Abend in den Wettbewerb. Alle sechs Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

