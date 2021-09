Trainer Thomas Tuchel hat sich für einen Verbleib von Nationalspieler Antonio Rüdiger beim FC Chelsea stark gemacht. Rüdiger befinde sich "in der stärksten Liga Europas, in einem großen Verein. Es gibt also nicht viele Gründe, das zu ändern", so Tuchel. Rüdigers Vertrag läuft 2022 aus.

