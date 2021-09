Im Nordduell hoffen Holstein Kiel und Hannover 96 am Samstagmittag auf den Sprung aus der Abstiegszone der 2. Bundesliga. Jahn Regensburg will in Düsseldorf indes die Tabellenführung verteidigen. Außerdem spielt Sandhausen gegen Heidenheim. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

