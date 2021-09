Der Hamburger SV will den Schwung aus dem Derbysieg mitnehmen und dem 1. FC Nürnberg am Sonntag die erste Niederlage in dieser Zweitliga-Saison zufügen. Werder Bremen kämpft in Dresden um Wiedergutmachung und Hannover will eine Serie ausbauen. Alle drei Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

