Die NRW-Klubs dürfen wieder mehr Zuschauer ins Stadion lassen. Bereits gegen den FC Augsburg bietet beispielsweise der BVB 11.000 zusätzliche Tickets an. Gegen Mainz 05 am 16. Oktober plant der Revierklub sogar schon mit 67.000 Fans. In Gladbach, Leverkusen oder auch bei Zweitligist Schalke steigt die Besucher-Zahl in den kommenden Wochen ebenfalls deutlich an.

