Die PSV Eindhoven hat sich am Donnerstagabend mit einem deutlichen Sieg an die Spitze in Europa-League-Gruppe B geschossen. Das Team um Mario Götze setzte sich bei Sturm Graz souverän durch. Die AS Monaco kam indes nicht über ein Remis hinaus. Olympique Lyon und Olympiakos Piräus fuhren deutliche Erfolge ein.

Hier weiterlesen